Байден о выделении помощи Газе: ее нужно доставить без промедления
Президент США Джо Байден призвал, чтобы новая гуманитарная помощь была немедленно доставлена палестинцам в Газу на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.
Соответствующее заявление он сделал после подписания одобренного Сенатом и Палатой представителей законопроекта о выделении средств для помощи Израилю и Газе.
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"Мы собираемся немедленно предоставить эту помощь и увеличить ее объекмы, включая продукты питания, медикаменты, чистую воду", - сказал он.
По словам Байдена, Израиль должен позаботиться о том, чтобы вся эта помощь дошла до палестинцев в Газе "без промедления".
Напомним, что Израилю США выделили в рамках нового пакета 17,4 млрд долларов, а Газе - 9 млрд.