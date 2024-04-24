



Байден подписал закон о выделении помощи Израилю и Газе

Президент США Джо Байден окончательно подписал одобренный Сенатом и Палатой представителей пакет помощи Израилю.



Таким образом, Еврейское Государство в рамках военной поддержки получит от Вашингтона 17,4 млрд.



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"Хороший день для Америки и мира во всем мире. Моя приверженность безопасности Израиля является железной. Соединенные Штаты помогут обеспечить Израиль средствами противовоздушной обороны", - прокомментировал Байден.



Вечером накануне были приняты пакеты помощи Израилю, Украине, Тайваню и даже Газе, на которую выделено 9 млрд долларов. Также в законопроект вошел потенциальный запрет TikTok в США.



Относительно пакета для Газы Байден сказал, что Израиль должен убедиться в том, что "помощь доходит до палестинцев без промедления".



"Этот критически важный закон сделает нашу страну и мир более безопасным благодаря поддержке наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и диктаторов, таких как Путин", - отметил он.



