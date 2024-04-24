



Microsoft может отобрать долю рынка у Amazon в области ИИ

Предстоящие квартальные отчеты американских технологических гигантов могут показать, что Microsoft (MSFT.O), сокращает разрыв с лидером рынка облачных вычислений Amazon.com, поскольку все больше компаний переходят на ее услуги, привлеченные кладкой генеративных функций искусственного интеллекта, которые работают на основе технологии OpenAI.



Софтверный гигант из Редмонда (штат Вашингтон) опередил конкурентов Amazon (AMZN.O) и Google-родителя Alphabet (GOOGL.O) на рынке с услугами искусственного интеллекта, включая Copilot, набор инструментов genAI, работающих в бизнес-приложениях Microsoft, который был запущен в ноябре за 30 долларов в месяц.



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Вышедшая в четверг прибыль компании станет индикатором внедрения ИИ и может повлиять на движение акций технологических компаний, поскольку гонка в данном секторе ослабевает в этом месяце на фоне опасений, что процентные ставки в США могут оставаться высокими еще долгое время.



Аналитики Уолл-стрит ожидают, что компания Microsoft, которая в начале этого года обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире, сообщит, что миллиарды долларов, вложенные в генеративный искусственный интеллект, привлекли клиентов в ее сервис облачных вычислений Azure.



"Azure выигрывает от эффекта ореола вокруг стратегии Microsoft в области искусственного интеллекта", - сказал Риши Джалурия из RBC Capital Markets, который ожидает, что Microsoft отберет долю рынка у Amazon.



Джалурия добавил, что поставщики облачных услуг должны в целом выиграть от признаков стабилизации расходов на технологии, на которые оказывают давление высокие процентные ставки и экономическая неопределенность.



Ожидается, что за первые три месяца 2024 года выручка Microsoft вырастет на 15 %, а Alphabet - на 12,6 %, что станет вторым самым высоким показателем за последние почти два года. Выручка Amazon может вырасти на 11,9 %, что станет худшим показателем за последние три квартала.

