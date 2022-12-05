



В Европе представили девятый пакет санкций против РФ

В воскресенье, 4 декабря, Еврокомиссия представила девятый по счету пакет санкций против России, развязавшей полномасштабную войну в Украине.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк.

По его словам, новый пакет ограничений ЕС затронет российские финансовые структуры.

"Еврокомиссия проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что на Беларусь санкции снова не нацелены", - сообщил журналист.

В списке окажутся около 180 компаний и банков, а также СМИ и технологические фирмы. Девятый пакет могут утвердить уже до 12 декабря.