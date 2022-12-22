



Binance сместит гендиректора Tokocrypto и сократит 58% рабочих мест

Индонезийское подразделение Binance Holdings Ltd. сокращает рабочие места и заменяет своего топ-менеджера после того, как материнская компания получила почти полный контроль над ним.



Доминирующая глобальная криптобиржа теперь владеет почти 100% акций PT Crypto Indonesia Berkat, известной как Tokocrypto, увеличив свою долю с более чем 51% два года назад, когда инвестиции были сделаны впервые. Главный исполнительный директор Binance Чангпенг Чжао подтвердил этот шаг в твите в понедельник.



После этого Юдхоно Равис будет назначен временным гендиректором Tokocrypto, заменив Панг Сюэ Кая, чтобы соответствовать внутренней политике назначения местных руководителей, сказал представитель Tokocrypto Риека Хандаяни.



Индонезийское подразделение сокращает свой штат на 58% для снижения расходов и прекратит диверсификацию в небиржевой бизнес.



Пользователи Binance вывели за сутки более миллиарда долларов.