Пользователи Binance вывели за сутки более миллиарда долларов

Клиенты криптовалютной биржи Binance вывели $1,14 млрд в день, сообщил СЕО компании Чанпен Чжао. По его словам, команда платформы уже сталкивалась с подобными большими объемами снятия средств клиентами.

We saw some withdrawals today (net $1.14b ish). We have seen this before. Some days we have net withdrawals; some days we have net deposits. Business as usual for us.



I actually think it is a good idea to “stress test withdrawals” on each CEX on a rotating basis. 💪



