Стало известно, повлиял ли пожар на заводе Diehl на производство IRIS-T
Масштабный пожар на заводе Diehl в Берлине, вспыхнувший 3 мая, не сказался на производстве зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.
Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что огонь не успел затронуть сектор вооружений.
"В здании полностью сгорело четыре этажа. Часть здания уже обрушилась. Пожар больше не может быть взят под контроль изнутри", - сообщил в комментарии таблоиду Bild представитель пожарной охраны Берлина Адриан Венцель.
Напомним, что 3 мая загорелось металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде. Часть города накрыло ядовитым дымом из-за химикатов.
Feuer mit Explosionen in Berlin Lichterfelde am 03.05.2024 #Feuerwehr #brand pic.twitter.com/4hZG5XekU0— Niko (@nl_an) May 3, 2024
#lichterfelde #brand #feuerwehr pic.twitter.com/4RIjbPEgPk— atomius (@atomius) May 3, 2024