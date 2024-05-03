



Стало известно, повлиял ли пожар на заводе Diehl на производство IRIS-T

Масштабный пожар на заводе Diehl в Берлине, вспыхнувший 3 мая, не сказался на производстве зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.



Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что огонь не успел затронуть сектор вооружений.



"В здании полностью сгорело четыре этажа. Часть здания уже обрушилась. Пожар больше не может быть взят под контроль изнутри", - сообщил в комментарии таблоиду Bild представитель пожарной охраны Берлина Адриан Венцель.



Напомним, что 3 мая загорелось металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде. Часть города накрыло ядовитым дымом из-за химикатов.