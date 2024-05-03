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Стало известно, повлиял ли пожар на заводе Diehl на производство IRIS-T
03.05.2024 20:11 Алина Груднева

Стало известно, повлиял ли пожар на заводе Diehl на производство IRIS-T

Масштабный пожар на заводе Diehl в Берлине, вспыхнувший 3 мая, не сказался на производстве зенитно-ракетных комплексов IRIS-T.

Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

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Уточняется, что огонь не успел затронуть сектор вооружений.

"В здании полностью сгорело четыре этажа. Часть здания уже обрушилась. Пожар больше не может быть взят под контроль изнутри", - сообщил в комментарии таблоиду Bild представитель пожарной охраны Берлина Адриан Венцель.

Напомним, что 3 мая загорелось металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде. Часть города накрыло ядовитым дымом из-за химикатов.

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