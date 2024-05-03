



В Берлине пылает металлургический завод: город накрыл ядовитый дым. Фото

В пятницу, 3 мая, загорелось металлургическое предприятие Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде на юго-западной окраине столицы Германии Берлина. Часть города накрыло ядовитым дымом. Об этом сообщает издание BILD.



"Пожар охватил все четыре этажа здания, часть из них уже обрушилась. На месте работает 130 пожарных, они используют защитные костюмы", - говорится в сообщении.



СМИ отмечает, что на этом заводе производят рафинирование и гальванизацию металлов.



"Существует риск образования синильной кислоты, которая поднимается в воздух вместе с дымом. Ветер разносит ядовитое облако на север. Пожарные рекомендовали жителям избегать территории вокруг завода, закрыть окна и двери, выключить кондиционеры", - рассказали журналисты.



Кроме того, учащихся окрестных школ отправили домой. Ближайшие магазины закрыты.



Российские пропагандисты на фоне новости об этом пожаре запустили информационную утку о том, что на этом предприятии якобы производят ЗРК IRIS-T и реактивные снаряды GMLRS, в том числе и для нужд ВСУ. Однако Diehl Metal занимается только обработкой металла, а не изготовлением обронной продукции.



По всей видимости, Diehl Metal перепутали с компанией того же холдинга Diehl Defence. Она находится в городе Юберлинген на юге Германии.









