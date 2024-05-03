



Кэмерон считает "неправильным" убивать солдат РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал неоднократные заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину.



Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky News.



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По мнению Кэмерона, отправка сил НАТО для участия в боевых действиях в Украине может вызвать опасную эскалацию. В связи с этим он категорически против идеи Макрона.



"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - отметил Кэмерон.