Кэмерон считает "неправильным" убивать солдат РФ
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прокомментировал неоднократные заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной отправки войск в Украину.
Соответствующее заявление он сделал в интервью Sky News.
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По мнению Кэмерона, отправка сил НАТО для участия в боевых действиях в Украине может вызвать опасную эскалацию. В связи с этим он категорически против идеи Макрона.
"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно", - отметил Кэмерон.