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Захарова пригрозила США, Британии и ЕС “ударами возмездия”
03.05.2024 19:58 Алина Груднева

Захарова пригрозила США, Британии и ЕС “ударами возмездия”

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова разразилась угрозами в адрес Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

Соответствующее заявление она сделала, выступая на брифинге перед журналистами.

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"Под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него ведется открыто, с показушной бравадой и при абсолютной поддержке, прямой и беззастенчивой, "коллективного Запада". В последние дни ВСУ уже "отметились" применением по Крыму сразу нескольких из тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS", - пожаловалась она.

По словам Захаровой, Украина ожидает получения первых F-16 после Пасхи. Она сослалась на "замысел британцев", отметив, что истребители также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста. 

"Хотели бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", - пригрозила она.

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