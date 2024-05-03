



Захарова пригрозила США, Британии и ЕС “ударами возмездия”

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова разразилась угрозами в адрес Вашингтона, Лондона и Брюсселя.



Соответствующее заявление она сделала, выступая на брифинге перед журналистами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него ведется открыто, с показушной бравадой и при абсолютной поддержке, прямой и беззастенчивой, "коллективного Запада". В последние дни ВСУ уже "отметились" применением по Крыму сразу нескольких из тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS", - пожаловалась она.



По словам Захаровой, Украина ожидает получения первых F-16 после Пасхи. Она сослалась на "замысел британцев", отметив, что истребители также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста.



"Хотели бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", - пригрозила она.