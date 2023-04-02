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В РФ по-своему перевели песню Бейонсе “If I Were a Boy”
02.04.2023 12:30 Наталья Богинская

В РФ по-своему перевели песню Бейонсе “If I Were a Boy”

Российский “Первый канал” перевел название песни американской певицы Бейонсе "If I Were a Boy" (“Если бы я была парнем”) как “Если у меня будет мальчик”. Это заметила телеведущая Ксения Собчак.

Песню исполнила Наталья Подольская на шоу “Голос”.

При этом Собчак отмечает, что до Подольской и вступления в силу закона о запрете “пропаганды ЛГБТ” эту композицию исполняли и другие участники шоу, включая детскую версию “Голос. Дети”. Тогда титры не меняли.

После выступления Подольской к ней повернулись все четыре наставника, включая ее мужа Владимира Преснякова.

Песня Бейонсе вышла в 2008 году и заняла первые строчки мировых музыкальных чартов.

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