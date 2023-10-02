



В Норвегии найден древний храм

Археологи из музея Бергена раскопали развалины языческого храма. Возраст сооружения датируется приблизительно 1 200 тысячи лет, то есть находка служила культовым обрядам викингов. Об этом пишет издание Sciencealert.



"Это первый старинный скандинавский храм, найденный в Норвегии", - утверждают ученые музея.



В поселении Осе начали возводить жилой комплекс. И, как это часто бывает в местах, где все пропитано историей, строители обнаружили фундамент старого строения. Строительство прекратилось и за дело взялись ученые. Находка была построена за несколько веков до появления христианства в этом регионе.

Деревянный храм относится приблизительно к VIII веку. Стоит отметить, что в данном случае мы наблюдаем уход от служения богам под открытым небом.



Разрушение храма могло произойти в ХI столетии, в период насильственного насаждения христианства.

