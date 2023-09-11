



В Израиле отменили показ российского сиквела “Гардемарины, вперед”

Показ четвертого фильма из серии о приключениях молодых российских офицеров “Гардемарины 1787. Мир”, который должен был стартовать в Израиле в начале октября отменен. Об этом сообщила руководитель компании “Кинорай” Инна Френкель.



Согласно пресс-службе дистрибьютора “НМГ Кинопрокат”, первая картина “Гардемарины 1787. Мир” выйдет в прокат 5 октября текущего года, а вторую часть “Гардемарины 1787. Война” – спустя месяц, 16 ноября.



Фильмы продолжат классическую серию, стартовавшую в 1987-м с картины “Гардемарины, вперёд!”, и расскажут об эпизоде русско-турецкой войны – сражении на Кинбурнской косе в 1787-м, победителем которого стала русская армия под командованием генерал-аншефа Александра Васильевича Суворова. Режиссером обеих частей вновь стала Светлана Дружинина, а актерский состав, по-прежнему, возглавляют исполнители главных ролей предыдущих фильмов о гардемаринах Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте и Ольга Машная.