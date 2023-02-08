



Редкая золотая бусина возрастом 1 600 лет найдена в Городе Давида

Золотая бусина, сделанная вручную в Иерусалиме около 1 600 лет назад, была недавно обнаружена 18-летней волонтером в Городе Давида, недалеко от Старого города. Об этом сообщило Управление древностей Израиля.



"Я помню, что вылила ведро в сито и начала промывать обломки. Вдруг я увидела в углу сита что-то блестящее, чего я обычно не вижу. Чтобы подтвердить свои мысли, я пошла к археологу", - сказала Халлель Файдман, подросток, сделавшая открытие в рамках проекта "Археологический опыт", в ходе которого земля с Дороги паломников просеивается.



Крошечная бусина, найденная в нетронутом виде в грандиозном римском сооружении на так называемой "Дороге паломников", была создана сложным методом, который требовал от мастера аккуратно сварить вместе более десятка гранул чистого золота.



Бусина, скорее всего, была лишь небольшой частью ожерелья или браслета, в который входили и другие бусины. Тот, кто мог позволить себе подобное изделие из золота, был состоятельным человеком.



"Самым интересным аспектом бусины является ее уникальный и сложный метод производства, - говорит доктор Амир Голани, эксперт по древним украшениям в Управлении древностей Израиля (IAA). - Необходимо хорошее понимание материалов и их свойств, а также контроль над теплом, чтобы, с одной стороны, спаять крошечные шарики вместе для создания маленького кольца, а с другой - не допустить перегрева, который может привести к расплавлению всего золота. Только профессиональный мастер мог изготовить такую бусину, и это еще одна причина, по которой эта находка имеет большую ценность".



По мнению директора Управления древностей Израиля Эли Эскусидо, даже при сегодняшних передовых технологиях создание чего-то подобного было бы очень сложным.

