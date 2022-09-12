



Первый взгляд на новый фильм Стивена Спилберга "Фивелмены"

Сегодня в мировой прокат вышел трейлер к фильму "Фивелмены", новому, личному и самому показательному фильму великого режиссера Стивена Спилберга.



Спилберг создал трогательную автобиографическую драму о взрослении, основанную на его детстве и юности в Аризоне, когда он был сыном еврейской семьи, впервые попавшим в волшебный мир кино и мечтающим стать великим режиссером.



Сценарий был написан Спилбергом вместе с лауреатом Пулитцеровской премии сценаристом и драматургом Тони Кушнером, который также работал с ним над фильмами "Мюнхен" и "Линкольн". Ожидается, что рассматриваемый фильм сыграет главную роль в предстоящем сезоне "Оскара".



В фильме снимались Мишель Уильямс ("Манчестер у моря", "Голубая валентинка"), Пол Дано ("Бэтмен", "Все закончится кровью"), Сет Роген ("Стив Джобс", "Американский огурец"), Габриэль Лебель ("Хищник").



Фильм выйдет в кинотеатрах Израиля 24 ноября 2022 года и будет распространяться компанией United King Films.