



Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше из-за слов об Украине

Основатель и бывший член группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил все свои концерты в Польше.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На такой шаг он пошел из-за давления на него на фоне его заявлений о войне России против Украины.

В частности, отменены два концерта, запланированные на апрель в Кракове.

"Менеджер Роджера Уотерса решил отменить концерты, не предоставив какой-либо причины", – сообщил представитель стадиона "Таурон" в Кракове Лукаш Питко.

Также ожидается, что городской совет Кракова объявит Уотерса персоной нон-грата из-за его поддержки президента РФ Владимира Путина.