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Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше из-за слов об Украине
25.09.2022 08:10 Алина Груднева

Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше из-за слов об Украине

Основатель и бывший член группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил все свои концерты в Польше.

 
Об этом сообщает "Радио Свобода".
 
На такой шаг он пошел из-за давления на него на фоне его заявлений о войне России против Украины.
 
В частности, отменены два концерта, запланированные на апрель в Кракове.
 
"Менеджер Роджера Уотерса решил отменить концерты, не предоставив какой-либо причины", – сообщил представитель стадиона "Таурон" в Кракове Лукаш Питко.
 
Также ожидается, что городской совет Кракова объявит Уотерса персоной нон-грата из-за его поддержки президента РФ Владимира Путина.

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