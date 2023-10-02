



Il Volo, трио итальянских оперных певцов, выступит в Тель-Авиве

Итальянское оперно-поп-трио Il Volo выступит на тель-авивской арене “Менора Мивтахим” вечером 14 октября.



Три певца, Джанлука Джинобле, Пьеро Бароне и Игнацио Боскетто, исполняют произведения Барбры Стрейзанд, Селин Дион, Андреа Бочелли, Пласидо Доминго и других великих музыкантов при поддержке оркестра из 32 человек.



Режиссеру и создателю спектакля пришла в голову идея объединить их, создав трио, похожее на “Три тенора” – Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти.



Все трое описывают свою музыку как “попера” и представляли Италию на конкурсе “Евровидение-2015”.