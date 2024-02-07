



HBO нашла замену пропутинскому актеру в сериале "Белый лотос"

HBO после расторжения контракта с сербским актером Милошем Биковичем, который имеет российское гражданство, нашла ему замену для съемок третьего сезона сериала "Белый лотос".



Его заменили на болгарина Джулиана Костова, известного по роли Федора Каминского в сериале от Netflix "Тень и кость".



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"Не могу описать словами, что я чувствую. Поэтому буду говорить просто - я просто вне себя от счастья, благодарности и волнения присоединиться к команде потрясающих артистов в третьем сезоне "Белого лотоса", - отметил Костов.



Напомним, что контракт с пропутинским актером был разорван после того, как ноту протеста по поводу его участия в сериале выразило Министерство иностранных дел Украины.