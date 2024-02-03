



HBO расторгла контракт с пропутинским актером

HBO расторгла контракт с сербским актером Милошем Биковичем, который имеет российское гражданство, на съемки в третьем сезоне сериала "Белый лотос".



Соответствующее решение было принято после того, как ноту протеста по поводу его участия в сериале выразило Министерство иностранных дел Украины.



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"Милош Бикович, сербский актер, поддерживающий Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне HBO "Белый лотос". HBO, нормально ли для вас работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право", - возмутились ранее в Украине.



По словам Биковича, он был бы рад сниматься в "Белом лотосе" и поработать с коллегами, которых он уважает.



"Мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы. События последней недели были целенаправленной кампанией, которую развернули против меня, чтобы повлиять на решения, которые могут создать тревожный прецедент, омрачающий суть художественной свободы. Результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства", - сказал актер.