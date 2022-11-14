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Бессмертное произведение российского классика в Исламском музее Иерусалима
14.11.2022 12:01 Аркадий Бочаровский

Бессмертное произведение российского классика в Исламском музее Иерусалима

13 декабря состоится открытие музыкального фестиваля "Мавал Бельды" - "Шахразада" в Исламском музее Иерусалима.

В рамках фестиваля будет показана оригинальная постановка, в которой впервые в мире бессмертное классическое произведение "Шахразада" русского композитора Римского-Корсакова будет исполнено в инновационной аранжировке, объединяющей Восток и Запад.

Иерусалимский симфонический оркестр под управлением Шмуэля Эльбаза вместе с Шаханским оркестром персидской музыки под управлением Эйтана Ярафы, всего 42 музыканта на персидских классических и восточных инструментах исполнят классическую симфоническую сюиту, написанную русским композитором Римским-Курсаковым. В стенах музея сюита прозвучит как сочетание музыкальных традиций  Востока и Запада, между русских гармоний и восточных мелодий.
 

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