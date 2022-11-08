



Beat of My Heart

Выставка, в которой каждая работа заставит ваше сердце биться. Напомнит, что каждая эмоция - целительна, даже если она заставляет чувствовать боль. Это выставка о радости и грусти, о том состоянии души, когда у вас перехватывает дыхание. Она заставит вас ощутить, что вы живы, и что эмоции важны, и что каждое переживание - это рост. Работы, представленные на этой выставке - разные. Это и разговор о любви, и переживания о разлуке или о своей неприкаянности, о грусти и радости, о том, что болит и что исцеляет.



В выставке принимают участие художники, чьи картины были многократно представлены на международных выставках и конкурсах.



Среди участников выставки – художники и кукольники, лауреаты международных конкурсов и выставок.



Никита Бен Ами. Известный ювелир и художник. Ее картины многократно участвовали в международных конкурсах и выставках, удостоены призов и наград.







Елена Фальковски – художник, чьи работы представлены в галереях Израиля, лауреат международных выставок, преподаватель живописи. Каждая ее работа многопланова и вовлекает зрителя в свой мир.







Марина Райскин - профессиональный художник, чьи работы легко можно узнать по необычному стилю. Они словно сотканы из тысячи нитей и фрагментом. Работы Марины Райскин находятся во многих частных коллекциях в разных странах мира.









Инна Кальтер – известный мастер, работающий со стеклом. Участник международных выставок стекла.



Ярослава Рассадников – кукольник с международным именем, приехала из Украины из военных действий. Теперь Ярослава создает своих кукол здесь в Израиле.







Наталья Рогачев – известный художник, представлявшая свои работы в престижных галереях России, Израиля и других стран.



Среди участников также Юка Губенко, Ирина Хадас Хофман, Мария Ещин, Сюзанна Сафонова и другие художники.



Выставка организована объединением FUN ART CommUNITY. Куратор выставки и создатель творческого объединения Мария Прейгер. FUN ART CommUNITY – объединение художников, мастеров прикладных искусств, творческих людей. Это всегда интересные выставки, фестивали, творческие проекты, радующие посетителей высоким уровнем мероприятий и представленных работ.







- У созданного мной объединение две важные задачи, - говорит Мария Прейгер. – Создать для всех гостей наших мероприятий атмосферу красоты и высокого уровня культуры. И создать для наших творческих людей новые площадки для реализации их талантов. И мы успешно с этим справляемся. Каждый из наших проектов вызывает множество отзывов, привлекает внимание к нашим художникам и мастерам и помогает творческим людям найти своих покупателей.



Выставка пройдет с 1 по 30 ноября в зале Эйнан, Каньон Азриели Модиин.



Торжественное открытие 8 ноября в 19.00 Часы работы с 18.00 до 21.00 с воскресенья по четверг.