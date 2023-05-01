



Барбра Стрейзанд будет удостоена премии Genesis

Фонд Genesis Prize Foundation (GPF) объявил культовую актрису, певицу, режиссера, писателя и активистку Барбру Стрейзанд лауреатом 10-й годовщины премии Genesis.



Премия в размере 1 млн долларов присуждается выдающимся личностям за их выдающиеся профессиональные достижения, вклад в развитие человечества и приверженность еврейским ценностям.



С момента учреждения премии в 2013 году Стрейзанд получила десятки тысяч номинаций и голосов на премию Genesis. Признавая огромную поддержку и восхищение со стороны мирового еврейства за последнее десятилетие, судьи Отборочной комиссии и Комитета по присуждению премий единогласно утвердили Стрейзанд в качестве лауреата 10-й юбилейной премии Genesis.



Церемония состоится ровно через десять лет после объявления Майкла Р. Блумберга, 108-го мэра Нью-Йорка и основателя Bloomberg LP и Bloomberg Philanthropies, лауреатом первой премии Genesis. Стрейзанд будет удостоена чести на специальной церемонии в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года.



Следуя 10-летней традиции, установленной Майклом Р. Блумбергом Стрейзанд попросила Фонд премии Genesis направить ее приз некоммерческим организациям, работающим в четырех областях: защита окружающей среды, укрепление здоровья женщин, борьба с дезинформацией в СМИ и помощи народу Украины.



Барбра Стрейзанд сказала: “Я рада быть удостоенной специальной 10-й премии Genesis и работать с Фондом премии Genesis для поддержки организаций, которые стремятся к лучшему обществу. Я очень горжусь своим еврейским происхождением. Я надеюсь присоединиться и вдохновить других на их собственное стремление построить лучший мир“.



