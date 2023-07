Американские рокеры The Black Keys впервые выступили в Израиле

Вокалист Дэн Ауэрбах и барабанщик Патрик Карни из The Black Keys вышли на сцену Rishon Lezion Live Park в понедельник вечером с невероятной энергией для своего первого выступления в Израиле, пишет The Times of Israel.



“Тель-Авив, как дела? — сказал Ауэрбах, выходя на сцену. - Большое спасибо за то, что проводите с нами этот вечер. Это так невероятно быть здесь в первый раз”.



Публика в амфитеатре Ришон-ле-Циона была в восторге, приветствуя их. Толпа израильских фанатов рок-н-ролла потягивала пиво и громко насвистывала Ауэрбаху и Карни. Зрители поднимали руки с мобильными телефонами и танцевали на протяжении всего шоу.



И хотя все 15 000 мест на открытой площадке не были полностью заполнены для этого первого израильского выступления группы из Нэшвилла, присутствующие знали почти каждое слово каждой песни на протяжении 90-минутного шоу.



Даже зрители, менее знакомые с The Black Keys и их звучанием гаражного рока, смогли погрузиться в буги-вуги под мелодии Ауэрбаха и Карни, вдохновленные блюзом и другой классикой рока. В их репертуаре также есть музыка Дэвида Боуи, кантри и хонки-тонка.



Выступление в Израиле стало последним для The Black Keys в их европейском туре.