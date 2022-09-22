



Зеленский - россиянам: "Боритесь, убегайте или сдавайтесь в плен"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке. В своем обращении он перечислил для россиян варианты, как им остаться живыми на фоне объявления мобилизации в РФ.



"Объясню русским по-русски, что происходит. 55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить", - заявил Зеленский.



Украинский президент продолжил: "Российское решение о мобилизации - откровенное признание того, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ - это не что-нибудь на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом. Именно на факт украинской силы реагирует руководство России, изменяющее тактику и пытающееся вовлечь в войну еще больше российских граждан и ресурсов".



Также Зеленский поблагодарил "каждого и каждую", кто воюет и работает для победы Украины.





