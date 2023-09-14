



Взрывы в Севастополе: десантный корабль и подлодка РФ ремонту не подлежат

Во временно оккупированном Крыму "власти" не способны отремонтировать десантный корабль и подлодку, которые были повреждены в результате атаки в Севастополе.



"Большой десантный корабль стал уже не таким большим, и вряд ли будет кораблем. Восстановление этих судов требует дополнительных производственных мощностей. В частности, которыми и кичился тот самый судоремонтный завод, который сейчас похож на груду пепла, - отметила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



По ее словам, РФ рассредоточивает свои корабли по всей доступной им акватории Черного моря, потому что боится ударов ВСУ.



Кроме этого, Гуменюк подчеркнула, что возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины ослабило позиции оккупантов.



Спикер ОК "Юг" добавила, что "морально это очень мощный удар по РФ и показывает, что Силы обороны Украины могут продвигаться и морем, и подходить близко".



"Второй аспект – это лишение россиян тех мощностей, которые они использовали благодаря этим "вышкам". Они размещали там аппаратуру, как правило, разведывательную, радиолокационную, разоблачение надводной обстановки, сбор данных - все это сейчас заглушено, прекращено их функционирование. Оставили их без звука и без глаз. Это ослабление их позиций", - от метила Гуменюк, добавив, что ВСУ теперь могут использовать эти мощности для своих нужд.