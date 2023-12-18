



ВСУ сворачивают ряд операций из-за дефицита снарядов

Украинские военные столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов, в связи с чем пришлось свернуть ряд операций на фронте.



Такое заявление в комментарии информационному агентству Reuters сделал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.



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"Есть проблема с боеприпасами, особенно постсоветскими снарядами - это 122 мм, 152 мм. И сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. Объемы, которые мы имеем, не достаточны для нас сегодня, учитывая наши потребности. Поэтому мы их перераспределяем. Мы перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, поскольку нам нужно их обеспечить", – пояснил генерал.



По словам Тарнавского, на некоторых участках фронта на юго-востоке ВСУ перешли к обороне, в то время, как на других участках проводятся попытки атак. Он также добавил, что у россиян тоже есть проблемы с боеприпасами.