ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Луганской области
Вооруженные силы Украины освободили уже 11 населенных пунктов региона.
Об этом сообщает глава военной администрации Сергей Гайдай .
По его словам, к 12 ноября
россияне успели подготовить массивные оборонительные сооружения в Луганской области.
"В захваченных селах вблизи линии фронта оккупанты выселили местное население и разместились в их домах. Куда именно люди пошли почти зимой – врагу безразлично. В Лисичанске и Северодонецке ситуация критическая – к отопительному сезону города не готовы", - сказал он.
По его словам, местные жители все чаще слышат эхо с фронта, то есть ВСУ приближаются.