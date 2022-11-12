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ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Луганской области
12.11.2022 13:44 Алина Груднева

ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Луганской области

Вооруженные силы Украины освободили уже 11 населенных пунктов региона.

 
Об этом сообщает глава военной администрации Сергей Гайдай .
 
По его словам, к 12 ноября
россияне успели подготовить массивные оборонительные сооружения в Луганской области.
 
"В захваченных селах вблизи линии фронта оккупанты выселили местное население и разместились в их домах. Куда именно люди пошли почти зимой – врагу безразлично. В Лисичанске и Северодонецке ситуация критическая – к отопительному сезону города не готовы", - сказал он. 
 
По его словам, местные жители все чаще слышат эхо с фронта, то есть ВСУ приближаются.

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