



ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Луганской области

Вооруженные силы Украины освободили уже 11 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает глава военной администрации Сергей Гайдай .

По его словам, к 12 ноября

россияне успели подготовить массивные оборонительные сооружения в Луганской области.

"В захваченных селах вблизи линии фронта оккупанты выселили местное население и разместились в их домах. Куда именно люди пошли почти зимой – врагу безразлично. В Лисичанске и Северодонецке ситуация критическая – к отопительному сезону города не готовы", - сказал он.

По его словам, местные жители все чаще слышат эхо с фронта, то есть ВСУ приближаются.