



Власти РФ построят "туристический кластер от Мариуполя до Геническа"

Херсонской области начнется масштабное строительство жилья, как в Мариуполе, а все побережье Азовского моря планируется преобразовать в туристический кластер, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.



"Сегодня мы уже думаем о будущем, у нас есть поручение президента — развивать населенные пункты Херсонской области, где можно возобновить строительство жилья. И это будет в ближайшее время осуществляться", — сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

По его словам, это станет "экономическим прыжком" в будущее региона. Сейчас в правительстве России уже разрабатывается проектно-сметная документация развития городов Геническ и Арабатская стрелка, сообщил врио губернатора.



"Строительство будет вестись такими же темпами, как сейчас в Мариуполе", — отметил Сальдо. Также он сообщил, что все побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа планируется преобразовать в туристический и природно-заповедный кластер, крупных промышленных предприятий там не будет.