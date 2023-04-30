



Вице-спикер украинского парламента посещает Израиль с рабочим визитом

Вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк находится с рабочим визитом в Израиле. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского правительства.



“Начинаем с города Нетания, где ознакомилbсь с деятельностью крупнейшего автоматизированного логистического хаба в стране. Он стал сердцем отправки гуманитарной и медицинской помощи из Израиля в Украину”, - отметила Вице-спикер Елена Кондратюк.



“Благодарна украинско-израильской ассоциации NEXUS, которая организовала сбор средств и в кооперации с компанией SAREL осуществляет приобретение тактических аптечек, турникетов для ВСУ, а также медицинского оборудования и инструментов для системы здравоохранения Украины“, - отметила представитель украинского парламента.



Сообщается, что с первого дня полномасштабной войны ассоциация NEXUS организовала и доставила в Украину более 130 тонн гуманитарной помощи. В частности: 45,000 тактических аптечек; 80,000 турникетов САТ; 12,000 бандажей; продукты питания, консервы, предметы гигиены, детские смеси и памперсы; аппараты радиосвязи для бойцов ВСУ; более 10 тонн оборудования для больниц и служб спасения: хирургическое снаряжение, дефибрилляторы, катетеры, инвалидные коляски и костыли, а также два автомобиля скорой помощи.



Особенно Вице-спикер отметила участие в этом гендиректора компании SAREL господина Ави Бускила и соучредителя NEXUS госпожу Ирену Лившиц.

“Очень ценим вклад израильского бизнеса, благотворителей и волонтеров, нашей общины в Государстве Израиль в гуманитарные усилия и постоянную помощь Украине, которая страдает от российской вооруженной агрессии”, - подчеркнула Кондратюк.

