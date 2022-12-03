



В Украине сказали, когда ждут массированного удара от РФ

Россия может нанести массированный в дар по Украине, когда в стране ударит 10 градусов мороза.

По данным РБК-Украина, такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Юлии Латыниной.

Он считает, что РФ хочет

"заморозить украинцев", потому основной удар придется не на энергетику как таковую, а на отопление.

"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась - они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", - отметил Подоляк.