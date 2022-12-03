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В Украине сказали, когда ждут массированного удара от РФ
03.12.2022 11:25 Алина Груднева

В Украине сказали, когда ждут массированного удара от РФ

Россия может нанести массированный в дар по Украине, когда в стране ударит 10 градусов мороза.

 
По данным РБК-Украина, такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Юлии Латыниной.
 
Он считает, что РФ хочет
"заморозить украинцев", потому основной удар придется не на энергетику как таковую, а на отопление.
 
"Мне кажется, что сейчас тактика России немного изменилась - они ждут увеличения морозов, глубины морозов, грубо говоря, чтобы температура ночью опускалась до 8-10 градусов мороза, и вот в этот момент они хотят нанести самый чувствительный удар по Украине", - отметил Подоляк.

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