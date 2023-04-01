



В Украине предложили место для Международного трибунала над РФ

Разрушенная Буча в Киевской области может стать местом для проведения заседаний Международного трибунала над Россией.



Такое предложение вынес премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Бучанском саммите по привлечению РФ к ответственности за военные преступления в стране.



"Когда в 1945 году союзники выбирали место для суда над нацизмом, то остановились на Нюрнберге. Потому что там ковалась преступная идеология. Когда мы будем выбирать площадку для процесса, Буча должна рассматриваться как один из вариантов. Ведь именно здесь впервые проявилась вся преступная сущность путинского режима и российской оккупации", - сказал Шмыгаль.



По словам главы украинского правительства, руководство России должно поплатиться свободой, заплатить средствами, а также заплатить статусом страны-изгоя.

