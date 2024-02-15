



В Украине подсчитали, сколько кораблей Черноморского флота РФ осталось на ходу

Украина уничтожила треть больших десантных кораблей Черноморского флота России.



Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.



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По его словам, из 13 российских БДК на ходу осталось лишь пять.



"Можно смело утверждать, что треть кораблей уже не существует, еще 15 единиц на ремонте, но они сохраняют своё основное боевое ядро - носители крылатых ракет. Из них уничтожено два", - пояснил Плетенчук.



Ранее у берегов Крыма был подбит большой десантный корабль "Цезарь Куников". На этом фоне поступила информация, что из-за некомпетентности и потери 30% боевых кораблей был снят с должности командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

