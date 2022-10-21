



В Скадовске российские оккупанты повесили украинку у здания суда

В оккупированном Скадовске Херсонской области российские оккупанты повесили 56-летнюю Татьяну Мудренко из-за ее проукраинской позиции.



Связь с женщиной оборвалась еще 7 октября, тогда ее родная сестра Наталья забила тревогу и начала публиковать в соцсетях фото сестры-близнеца с просьбой помочь найти родного человека.



Местные жители тогда сообщили Наталье, что "полиция" останавливала авто Татьяны и ее мужа Анатолия. После этого эти же псевдоправоохранители явились домой к супругам, провели обыск, мужчину избили, забрали машину и велосипед. Обоих супругов арестовали.



Спустя неделю появились сообщения о том, что Татьяну Мудренко повесили прямо у суда в Скадовске. Эту информацию подтверждали очевидцы.



Несколько дней назад оккупанты выпустили мужа Татьяны. По словам местных жителей, он забрал тело задушенной жены, чтобы похоронить его. Однако дальнейшая судьба его неизвестна - мужчина до сих пор не вышел на связь с родственниками.

