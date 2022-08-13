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В Мариуполе прогремел сильный взрыв
13.08.2022 17:08 Ольга Белозерова

В Мариуполе прогремел сильный взрыв

Сегодня днем в городе Мариуполь, который находится под контролем российских сил, прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на местных жителей.

Как утверждается, взрыв слышал весь город.

Также о взрыве сообщил советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко. 

"15:40. Взрыв, который слышал весь город. Все районы. Подробности - потом. И да. Не без нас", - написал он в своем Telgeram.

Подробности о произошедшем пока отсутствуют. Российская сторона также пока не комментировала информацию о взрыве. 

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