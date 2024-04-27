Новости » Происшествия
Ракета хуситов попала в британский корабль в Красном море
27.04.2024 07:08 Алина Груднева

Ракета хуситов попала в британский корабль в Красном море

В пятницу, 27 апреля, йеменские хуситы атаковали британский корабль в Красном море.

Об этом сообщает Центральное командование США.

"Террористы-хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты из районов Йемена в направлении судна MV MAISHA, шедшего под флагом Либерии и судна MV Andromeda Star, принадлежащего Великобритании, шедшего под флагом Сейшельских островов", - сообщили в CENTCOM.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что попадание пришлось в MV Andromeda Star. Британский корабль получил незначительные повреждения. Он продолжил свой путь.

"На данный момент ни суда США, ни коалиции, ни коммерческие не сообщили о пострадавших или о повреждениях", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы