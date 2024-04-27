



Ракета хуситов попала в британский корабль в Красном море

В пятницу, 27 апреля, йеменские хуситы атаковали британский корабль в Красном море.



Об этом сообщает Центральное командование США.



"Террористы-хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты из районов Йемена в направлении судна MV MAISHA, шедшего под флагом Либерии и судна MV Andromeda Star, принадлежащего Великобритании, шедшего под флагом Сейшельских островов", - сообщили в CENTCOM.



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Уточняется, что попадание пришлось в MV Andromeda Star. Британский корабль получил незначительные повреждения. Он продолжил свой путь.



"На данный момент ни суда США, ни коалиции, ни коммерческие не сообщили о пострадавших или о повреждениях", - сказано в заявлении.