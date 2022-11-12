



В Херсонской области освобождены более 60 населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 60 населенных пунктов в Херсонской области находятся под контролем украинских Вооруженных сил.



Об этом украинский президент сказал в вечернем видеообращении.



"Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. Месяцы российской оккупации, месяцы издевательств над нашими людьми, месяцы рассказов, что Россия там вроде бы навсегда… А все равно на улицах = море украинских флагов. Люди и не думали отказываться от Украины. И мир сейчас это видит. Видит, что значит - когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить всю нашу землю", - говорится в заявлении Зеленского.



