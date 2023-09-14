



В Херсоне задержали корректировщицу, работавшую на депутата Госдумы РФ

Служба безопасности Украины задержала жительницу Херсона, работавшую информатором депутата Госудумы РФ – одного из "кураторов" оккупированной территории.



"Киберспециалисты СБУ задержали в Херсоне информатора депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части региона. Злоумышленницей оказалась местная жительница, которая в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата", - отметили в спецслужбе.



Согласно данным СБУ, после освобождения города злоумышленница дистанционно предложила депутату Госдумы РФ свою помощь в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.



"Для этого она обходила улицы и скрыто фиксировала локацию базирования боевых подразделений украинских защитников. Полученные сведения пересылала на интернет-ресурс Кастюкевича в виде текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона", - уточнили в силовом ведомстве.



Таким образом, летом этого года женщина скорректировала вражеский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.



В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали фигурантку при попытке передачи новых разведданных депутату страны-агрессора. Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами деятельности в пользу РФ.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч.3 ст.114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). В настоящее время она находится под стражей.

