



В Днепр прибыл посол Израиля в Украине обсудить важные вопросы помощи

Впервые с начала полномасштабной войны в Днепр прибыл посол Государства Израиль в Украине, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



"Встретились с Михаэлем Бродским, чтобы познакомиться и обсудить вероятные совместные проекты. Поблагодарил его за поддержку нашей страны и гуманитарную помощь. Рассказал о направлениях, которые для нас в приоритете. Это реабилитация бойцов и восстановление. Прежде всего – лицеев и гимназий, которые во время обстрелов отдельных районов Днепропетровской области разрушил враг. Должны восстановить их ради будущего, а оно в наших детях", - отметил Лысак.



По его словам, к вопросам помощи приглашаются партнерские государства и иностранный бизнес, и для этого был создан Региональный офис международного сотрудничества.



"От почтенного гостя услышал – интерес Израиля к Украине и области очень велик. Так что уверен – впереди совместные планы и инициативы", - отметил Лысак.



