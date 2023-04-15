



Утечка данных Пентагона: Китай согласился тайно поставлять оружие в Россию

Согласно слитым в сеть правительственным документам США, Китай одобрил предоставление летальной помощи России для ее войны в Украине, но хотел, чтобы любые поставки оставались в секрете., пишет The Guardian.



Сообщается, что в сводке сверхсекретных разведданных от 23 февраля говорится, что Пекин одобрил дополнительные поставки оружия в Москву, которые он будет маскировать под гражданские предметы .



Газета сообщила, что разведданные были собраны американскими агентами, которые подслушивали переговоры российских спецслужб. Русские заявили, что Центральная военная комиссия Китая хотела, чтобы поставки оставались в секрете.



В отдельном разведывательном досье среди просочившихся документов говорится, что Пекин будет рассматривать “значительный” украинский удар оружием США или НАТО по территории России как эскалацию конфликта, которая заслуживает отправки оружия в Россию.



Утечка информации о готовности Китая послать оружие в Россию кажется подлинной, поскольку вскоре после февральских отчетов разведки официальные лица правительства США сделали это заявление публично. Пекин решительно отверг это обвинение. Нет никаких доказательств того, что какое-либо такое оружие действительно было отправлено.



В пятницу министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что его страна не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта, а также ограничит экспорт технологий двойного назначения.



