



Украина усиливает охрану посольств по всему миру после взрыва в Мадриде

Украина усиливает охрану своих посольств по всему миру после взрыва в украинском дипломатическом представительстве в Мадриде.



Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.



По его словам, об усилении охраны дипведомств распорядился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их повседневную работу", - заявил Николенко.