



Украина сбила А-50У модернизированной ракетой к советскому С-200, - источник

Украина сбила российский самолет ДРЛО А-50У с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



Это вполне вероятно. Еще в середине прошлого года сообщалось, что ВСУ смогли модернизировать ракеты к этому старому советскому комплексу.



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В июле 2023 года россияне начали делать заявления об ударах по объектам в России и на оккупированных территориях ракетами от комплекса С-200. Среди пораженных целей называли Крымский мост, авиабазу в Ростовской области, Таганрог, Калужскую области (граничащую с Московской) и другие. По словам россиян, украинцы переработали систему ПВО для ударов по наземным целям и бьют ракетами 5В28.



"Теоретически использование адаптированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на расстоянии до 600 км", - цитировало российское государственное издание ТАСС "высокопоставленный источник в сфере воздушно-космической обороны".



При этом о 600 километрах говорили не только россияне. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ, ответственный за систему ПВО, Игорь Романенко летом 2023 года в комментарии ВВС Украина рассказал, как украинские военные уже отрабатывали на тренировки по применению ракеты С-200 по наземным целям.



"Такие ракеты запускали у нас на полигонах, и они летели на расстояние более 600 км. Я сам был свидетелем этого", – отметил тогда генерал запаса Романенко.



Как сообщал Mignews, в пятницу, 23 февраля, украинские защитники уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он начал терять высоту вблизи города Ейск. Информацию официально подтвердили украинские военные.