



Украина нанесла удар по ключевой российской подлодке ракетами Storm Shadow

Одна из самых грозных подводных лодок России была повреждена после того, как Украина 13 сентября запустила шквал поставленных Великобританией ракет Storm Shadow в ходе крупной атаки на Черноморский флот.



Судно, являвшееся усовершенствованной ударной подводной лодкой класса “Кило”, пострадало во время ночной атаки на Севастополь.



“К сожалению, три ракеты Storm Shadow достигли цели. Находившиеся в сухом доке десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" получили повреждения разной степени", – сообщил российский Telegram-канал "Рыбарь".



Глава ВВС Украины Николай Олещук, подтвердил, что в ударе использовались ракеты Storm Shadow, когда поздравил своих пилотов с "отличной боевой работой".