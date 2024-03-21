



Только с начала года россияне похитили около 300 украинцев

Россияне с начала 2024 года похитили около 300 украинцев на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Отмечается, что людей задерживают по доносу в "нелояльности". В то же время родственникам причины задержания и где содержатся задержанные - не сообщаются, а самим заложникам не предоставляют правовую помощь.



В ЦНС подчеркнули, что каждый причастный к доносам на украинских граждан будет обнаружен движением сопротивления и привлечен к ответственности.