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Полиция Лондона подсчитала число арестов на пропалестинских демонстрациях
27.04.2024 08:28 Алина Груднева

Полиция Лондона подсчитала число арестов на пропалестинских демонстрациях

В Лондоне с момента начала пропалестинский демонстраций были арестованы 450 человек.

Об этом сообщает полиция британской столицы.

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Уточняется, что из этого количестве 193 человека были арестованы за антисемитские преступления.

Большинство правонарушений связано с провокационными плакатами, скандированиями или высказываниями, разжигающими ненависть. Еврейские жители утверждают, что чувствуют угрозу со стороны таких демонстраций.

Ожидается, что 27 апреля десятки тысяч пропалестинцев примут участие в антиизраильском марше в Лондоне. По данным полиции, расходы правоохранителей на надзор за такими мероприятиями достигли примерно 48 миллионов долларов США.

Одновременно неподалеку пройдет отдельная демонстрация, организованная произраильской группой. В свою очередь, организация, выступающая за борьбу с антисемитизмом заявила, что отменила запланированную акцию из соображений безопасности.

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