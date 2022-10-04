Times: Россия может испытать ядерное оружие в Черном море
Издание Times пишет со ссылкой на анонимные военные источники, что Россия собирается продемонстрировать подрыв ядерного оружия в Черном море вблизи украинской границы.
На поле боя испытывать такое оружие опасно. В случае ошибки могут пострадать приграничные российские регионы, считает высокопоставленный военный источник.
Министр обороны Британии Бен Уоллес считает маловероятным ядерный удар по Украине. То же самое говорят и в Пентагоне и в украинской разведке.