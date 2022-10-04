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Times: Россия может испытать ядерное оружие в Черном море
04.10.2022 10:35 Евгения Маркова

Times: Россия может испытать ядерное оружие в Черном море

Издание Times пишет со ссылкой на анонимные военные источники, что Россия собирается продемонстрировать подрыв ядерного оружия в Черном море вблизи украинской границы.

На поле боя испытывать такое оружие опасно. В случае ошибки могут пострадать приграничные российские регионы, считает высокопоставленный военный источник.

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает маловероятным ядерный удар по Украине. То же самое говорят и в Пентагоне и в украинской разведке.

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