



Times: Россия может испытать ядерное оружие в Черном море

Издание Times пишет со ссылкой на анонимные военные источники, что Россия собирается продемонстрировать подрыв ядерного оружия в Черном море вблизи украинской границы.



На поле боя испытывать такое оружие опасно. В случае ошибки могут пострадать приграничные российские регионы, считает высокопоставленный военный источник.



Министр обороны Британии Бен Уоллес считает маловероятным ядерный удар по Украине. То же самое говорят и в Пентагоне и в украинской разведке.