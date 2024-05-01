



Акции марихуаны растут

Акции компаний, производящих каннабис, выросли после того, как Министерство юстиции США приняло решение реклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик.



Акции компаний Green Thumb Industries и Trulieve Cannabis, выросли на 25% и 31% соответственно.



Министерство юстиции, которое курирует Управление по борьбе с наркотиками, рекомендовало отнести каннабис к так называемому наркотику третьего списка с умеренным или низким потенциалом физической и психологической зависимости, а не первому списку, который зарезервирован для наркотиков с высоким потенциалом. за злоупотребления, подтвердили Reuters два источника.



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Предложение, которое, если оно будет доработано, потенциально может стать самым значительным изменением в федеральной политике в отношении каннабиса за последние 40 лет, направляется в Административно-бюджетное управление Белого дома для рассмотрения и завершения процесса разработки правил, сообщили источники.



Реклассификация не приведет к полной легализации марихуаны для рекреационного использования.



Акции компаний, занимающихся марихуаной, акции которых котируются в США, также взлетели в 2019 году после того, как Канада легализовала употребление марихуаны в рекреационных целях, но в следующем году рост рухнул, поскольку ошеломляющие цифры доходов не смогли оправдать их заоблачные оценки.

