



В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель

Утром 28 апреля фиксируются существенные повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе здания гостиницы. Такие последствия атаки можно увидеть на кадрах местных спасателей.



"В результате вражеского удара БПЛА по городу повреждено здание отеля. Пожар был ликвидирован", - рассказали чрезвычайники.



В ГСЧС добавили, что в другом отеле рядом были выбиты окна, также повреждены автомобили.



"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры", - говорится в публикации спасателей.



В Николаевской ОВА уточнили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.



Спасатели добавили, что данных о пострадавших нет. Последствия вражеского удара по Николаеву уточняются.