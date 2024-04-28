В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель
Утром 28 апреля фиксируются существенные повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе здания гостиницы. Такие последствия атаки можно увидеть на кадрах местных спасателей.
"В результате вражеского удара БПЛА по городу повреждено здание отеля. Пожар был ликвидирован", - рассказали чрезвычайники.
В ГСЧС добавили, что в другом отеле рядом были выбиты окна, также повреждены автомобили.
"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры", - говорится в публикации спасателей.
В Николаевской ОВА уточнили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.
Спасатели добавили, что данных о пострадавших нет. Последствия вражеского удара по Николаеву уточняются.