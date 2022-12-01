



Стрелков-Гиркин в землянке

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале фото бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, которому спустя восемь лет разрешили выехать в зону боевых действий.



«Игорь Иваныч и спартанский быт Сватовского направления», — подписал он снимок. Сватовское направление считается одним из самых сложных на линии фронта.



Институт изучения войны (ISW) в одном из октябрьских отчетов сообщил, что бывший офицер ФСБ и экс-министр обороны ДНР отправился в Украину с разрешения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Аналитики отмечали, что в рядах частной военной компании Гиркин сможет действовать без прямого контроля Минобороны, действия которого он в последние месяцы регулярно критиковал.



Командир батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский также предположил, что Гиркин формирует отдельный отряд в ЧВК «Вагнер». К таким выводам он пришел, увидев пост Гиркина, в котором тот дает понять, что занимается формированием «добровольческого отряда». Ходаковский считает, что экс-министра ДНР выдал номер телефона, указанный в посте.