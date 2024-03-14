



Столтенберг подсчитал потери РФ в Украине

Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными более 350 тысяч военных с момента начала полномасштабного вторжения.



По данным DW, такую статистику озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



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По его словам, эти подсчеты основаны на данных разведывательных служб стран Запада.



Генсек НАТО добавил, что в последнее время потери РФ в Украине заметно возросли, чем россиянам приходится расплачиваться за мизерные успехи на поле боя.



В то же время, Столтенберг припомнил, что украинцам удалось потопить существенную часть Черноморского флота РФ и сбить дорогостоящие самолеты.