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Столтенберг подсчитал потери РФ в Украине
14.03.2024 20:23 Алина Груднева

Столтенберг подсчитал потери РФ в Украине

Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными более 350 тысяч военных с момента начала полномасштабного вторжения.

По данным DW, такую статистику озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, эти подсчеты основаны на данных разведывательных служб стран Запада. 

Генсек НАТО добавил, что в последнее время потери РФ в Украине заметно возросли, чем россиянам приходится расплачиваться за мизерные успехи на поле боя.

В то же время, Столтенберг припомнил, что украинцам удалось потопить существенную часть Черноморского флота РФ и сбить дорогостоящие самолеты.

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