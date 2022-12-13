



США отправили в Украину первую партию энергетического оборудования

Соединенные Штаты отправили первую часть помощи Украине в виде энергетического оборудования, сообщили американские чиновники в понедельник. Вашингтон стремится поддержать энергетическую инфраструктуру страны против усиливающихся атак со стороны России.



Первая партия - это энергетическое оборудование на сумму около 13 миллионов долларов, сказал один из чиновников. Другой источник, знакомый с вопросом, сказал, что еще две партии оборудования отправятся из США на этой неделе.



С октября Россия осуществляет широкомасштабные атаки на инфраструктуру электропередачи и теплоснабжения Украины, что, по мнению Киева и его союзников, является преднамеренной кампанией, направленной на причинение вреда гражданскому населению.



Другой американский чиновник сказал, что оборудование было отправлено с американской военной базы. Первая партия является частью помощи в размере $53 млн, о которой было объявлено в прошлом месяце, после того как Украина заявила, что ей нужны трансформаторы и генераторы, а также системы ПВО.



В прошлый четверг заместитель министра энергетики США Дэвид Терк встретился с представителями нефтяных и газовых компаний, чтобы изучить пути поддержки энергетической устойчивости Украины.